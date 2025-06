Três presos por morte de empresário agredido em bar de Petrolina

Empresário chegou a ser socorrido por UTI aérea, mas não resistiu (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, na segunda-feira (23), três homens suspeitos de envolvimento no espancamento que levou à morte do empresário piauiense Erlan Oliveira. As capturas ocorreram durante a Operação Fúria Cega, deflagrada para investigar o crime, ocorrido na madrugada da última sexta-feira (20), em um bar na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Petrolina, Sertão pernambucano.

Outros dois envolvidos seguem foragidos, mesmo com mandados de prisão já expedidos pela Justiça. Segundo a PCPE, todos os suspeitos foram identificados ainda na madrugada do crime. Os nomes não foram divulgados porque o caso segue sob sigilo investigativo.

De acordo com a polícia, as prisões temporárias foram decretadas com o objetivo de preservar a ordem pública, evitar a continuidade de possíveis atos violentos e garantir o andamento das investigações, que seguem em curso.

A vítima, Erlan Oliveira, havia deixado o polo junino da cidade em um carro de aplicativo e, ao chegar ao bar, entrou em outro veículo onde havia um “paredão” de som ligado. Ainda segundo informações policiais, o empresário teria desligado o som do carro, o que gerou uma reação violenta por parte dos ocupantes. Erlan foi retirado do veículo e agredido com extrema brutalidade por um grupo de pessoas.

Com ferimentos graves, ele foi socorrido inicialmente em uma unidade de saúde de Petrolina e, em seguida, transferido em uma UTI aérea para Teresina, no Piauí. Apesar dos esforços médicos, não resistiu e teve morte encefálica declarada.

A Polícia Civil de Pernambuco continua com as diligências para capturar os dois suspeitos foragidos. Informações que possam contribuir com a localização dos indivíduos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia.