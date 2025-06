Com arma de brinquedo, homem assalta PM do Bope e é baleado no Recife

O suspeito, que estava com uma arma de brinquedo, acabou baleado no ombro

Polícia Civil investiga o caso pela Delegacia de Boa Viagem (Foto: Rafael Vieira/DP)

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante após tentar assaltar um cabo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar (PM), no Tejipió, na Zona Oeste do Recife, na noite de terça-feira (24). O suspeito, que estava com uma arma de brinquedo, acabou baleado no ombro.

Em seu depoimento, obtido pelo Diario de Pernambuco, Renato Nunes de Barros disse ter recebido a arma falsa de um desconhecido, que exigiu que ele roubasse um carro para quitar suas dívidas de drogas. O comparsa teria testemunhado o assalto, mas ainda não foi detido.

Segundo a investigação, Renato abordou o PM na Avenida Tempo Feliz, próximo ao Cemitério Parque das Flores, por volta das 21 horas. O policial, que estava de folga, declarou que esperava a avó descer do carro quando foi surpreendido pelo assaltante.

O suspeito teria aberto a porta do motorista, apontado a arma e ameaçado as vítimas, gritando para não reagirem ou iriam morrer. Ao perceber que o PM estava armado, Renato teria perguntado se ele era policial, segundo a investigação.

Os dois começaram uma luta corporal, no meio da qual houve o disparo da arma de fogo, de acordo com os depoimentos. Ferido, Renato teria soltado a arma de brinquedo e fugido do local.

Ele foi detido após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste. Em depoimento, ele confessou o crime e disse que já tinha passagens por tráfico de drogas.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).