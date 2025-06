Saiba quem são os suspeitos de envolvimento na morte do empresário Erlan Oliveira

Empresário chegou a ser socorrido por UTI aérea, mas não resistiu (Reprodução/Redes Sociais)

Cinco pessoas são apontadas pela Polícia Civil de Pernambuco como responsáveis pela morte do empresário piauiense Erlan Ribeiro Lima Oliveira, de 40 anos, brutalmente espancado na noite de 20 de junho durante os festejos de São João em Petrolina. O crime foi registrado por câmeras de segurança e causou comoção nos estados de Pernambuco e Piauí.

A Justiça determinou a prisão temporária dos cinco investigados, acatando pedido do Ministério Público com base nas imagens do circuito interno do Bar Virote, local da agressão. Segundo o juiz Marcos Franco Bacelar, que assinou os mandados, os vídeos captaram “com nitidez toda a empreitada criminosa”. O depoimento do segurança do bar também reforçou a identificação dos autores.

Veja quem são os suspeitos:

João Ítalo Barbosa da Silva - Foi preso durante a operação “Fúria Cega”. As imagens mostram sua participação ativa nas agressões.

Vitória Maria de Carvalho - Também presa. Segundo as investigações, pisoteou a cabeça da vítima com um tamanco enquanto Erlan já estava desacordado no chão.

Laíza Guimarães Coelho - Foi localizada e presa. Aparece nos registros participando da sequência de agressões ao empresário.

Franklin Freire de Aquino Bezerra - Segue foragido. Está com mandado de prisão em aberto e é procurado pelas forças de segurança.

José Lima Ferreira Júnior (conhecido como “Júnior da D20”) - Também foragido. Teve o nome citado em outras denúncias e está sob investigação mais ampla.

As prisões fazem parte da Operação Fúria Cega, realizada pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina, com apoio do Núcleo de Inteligência da 26ª Delegacia Seccional (DESEC). Os mandados têm prazo de 30 dias e visam preservar a ordem pública e evitar interferências no curso das investigações.

Erlan Oliveira morreu após ser retirado de um veículo e espancado com socos e chutes, motivado por um desentendimento em torno do volume do som automotivo (“paredão”). Após o ataque, foi internado em estado grave e transferido por UTI aérea para Teresina, onde teve morte cerebral confirmada.

A Polícia Civil segue com as investigações e busca informações que levem à captura dos foragidos. Denúncias anônimas podem ser feitas ao Disque-Denúncia Pernambuco.