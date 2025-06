Balanço parcial do governo aponta queda de ocorrências policiais no São João

Operação São João 2025 contou segue até o dia 29 de junho (Foto: SDS/Divulgação)

O governo de Pernambuco divulgou nesta quarta-feira (25) o balanço parcial de ocorrências policiais do São João 2025. Segundo o levantamento, não houve registros de homicídios nos polos oficiais das festas entre os dias 21 e 24 de junho. Além disso, a gestão informa que uma queda em ocorrências neste período.

Caruaru teve uma redução de 50,6% nos crimes, enquanto Petrolina teve 27% e Arcoverde 15%. Por outro lado, houve aumento de 550% no número de celulares recuperados em relação ao mesmo período do ano passado.

Policiais prenderam integrantes de quadrilhas especializadas que atuavam durante os eventos de massa, com destaque para as ações em Petrolina e Gravatá, onde ações rápidas impediram maiores prejuízos ao público.

Operação São João 2025

Durante os festejos juninos, a gestão estadual realizou a Operação São João 2025 com drones equipados com câmeras de alta definição e visão noturna, videomonitoramento em tempo real, centros móveis de comando e controle, plataformas elevadas, emprego de aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SDS e o reforço das ações do programa Alerta Celular nos principais polos.

Na operação, dois homens foragidos da Justiça foram capturados com uso de reconhecimento facial em Caruaru.

São utilizados mais de R$ 8,4 milhões na iniciativa, que continua até o dia 29 de junho. Em todo período de festejos, mais de 46 mil lançamentos extras serão empregados. O balanço de toda a operação até as festas de São Pedro deve ser divulgado na próxima semana.

1 / 2 2 / 2 < >

“Realizamos toda a estruturação prévia para garantir que pernambucanos e turistas pudessem ter um São João de celebração. Junto a instituições parceiras e prefeituras, alcançamos respostas rápidas e eficazes das operativas. Foram dias de muita animação e cultura, com todo o aparato da segurança pública, mostrando que é possível brincar na paz”, destacou a governadora Raquel Lyra.