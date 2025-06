São Pedro: Confira a programação dos festejos no Recife

São João do Recife 2025 (Foto: Nivaldo Fran)

Mesmo com o fim do São João, as comemorações na cidade do Recife continuam. Os festejos de São Pedro iniciam nesta quinta-feira (26), e seguirão até o domingo (29), com atrações divididas entre três polos: Rio Branco e Pátio de São Pedro (no centro do Recife) e Sítio Trindade (na Zona Norte). A abertura das comemorações será ao meio-dia da quinta-feira, com o Trio Estação Nordestina, no polo Rio Branco.

Lia de Itamaracá, Caju e Castanha e Joyce Alane são alguns dos outros nomes que se apresentarão na cidade ao longo dos cinco dias de festa. A seguir, confira a programação completa do São Pedro na cidade do Recife:

RIO BRANCO

Dia 26 (Quinta-feira)

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta

Dia 27 (Sexta-feira)

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna



Dia 28 (Sábado)

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga

Dia 29 (Domingo)

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó





PÁTIO DE SÃO PEDRO

Dia 27 (Sexta-feira)

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Banda Coruja e seus Tangarás



Dia 28 (Sábado)

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino



Dia 29 (Domingo)

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia



SÍTIO TRINDADE

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho



DIA 28 (SÁBADO)

Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima



Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda



DIA 29 (DOMINGO)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

20h20 - Josildo Sá

21h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

20h20 - Salatiel de Camarão

21h50 - Aécio dos Oito Baixos



Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus