Dois homens são presos no São João de Caruaru com auxílio de reconhecimento facial

O monitoramento em tempo real utiliza o sistema de câmeras dos municípios pernambucanos e a base de dados da SDS com as biometrias dos suspeitos com mandados de prisão em aberto (Foto: Divulgação / SDS)

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos no São João de Caruaru, neste fim de semana, com auxílio do sistema de reconhecimento facial, de acordo com o balanço divulgado, nesta terça-feira (24), pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

Segundo a SDS, ambas as prisões foram registradas no domingo (22), no Polo do Pátio Luiz Gonzaga.

Na primeira ocorrência, policiais militares realizaram a abordagem em um homem de 34 anos após serem informados pelo Núcleo de Inteligência de Caruaru que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O segundo suspeito, de 29 anos, também foi reconhecido pelas câmeras e detido pela guarda municipal de Caruaru, pelo crime de falta de pagamento de pensão alimentícia.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Caruaru para a adoção das medidas cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Segurança no São João 2025

A SDS seguirá utilizando tecnologias como sistema de reconhecimento facial e drones até o final da Operação São João 2025, prevista para encerrar no dia 29 de junho.

O monitoramento em tempo real, que utiliza o sistema de câmeras dos municípios pernambucanos e a base de dados da SDS, com biometrias de suspeitos com mandados de prisão em aberto, auxilia as equipes de campo no reforço da vigilância e na prevenção de crimes.