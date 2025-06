São João 2025: Confira a programação desta segunda (23) e terça (24) no Grande Recife

Diario de Pernambuco reuniu as atrações do feriado no Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Camaragibe, Igarassu e Ipojuca

O Dia de São João está cada vez mais próximo, e o festejo no Grande Recife continua com programação para todos os públicos. O Diario de Pernambuco reuniu as atrações do feriado nos municípios do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Camaragibe, Igarassu e Ipojuca. Confira:

Recife

A festa junina do Recife nesta segunda (23) e terça (24) acontece em oito polos espalhados pela cidade, com destaque para o Sítio da Trindade, recebe atrações no Palco Principal e na Sala de Reboco.

Nomes como Cristina Amaral, Petrúcio Amorim, Assisão e Silvério Pessoa comandam o forró na véspera de São João à partir das 17h. Na terça-feira, é a vez de Geraldinho Lins e Fafá de Belém subirem ao palco principal.

Confira a programação completa do Recife.

Olinda

As feiras de Tabajara e Sítio Novo recebem o último dia do Circuito do Milho nesta segunda. O forró acontece até as 16h.

A programação conta com Quarteto Fulô, Gilmar Leite, Trio ForroMania, Zinho e Paulina, Forró da Serra, Trio Palha Fina, Trio Croatá, Trio Os Cangaços, Forró Beberibe, Forró Zen.

Jaboatão dos Guararapes

A programação para os últimos dois dias do São João acontecem no Polo Jaboatão, no Antigo Senai, e no Polo Parque da Cidade, em Prazeres.

A festa começa às 19h nesta segunda-feira, com nomes como Lili Trindade, Flor De Mel e Roberta Miranda.

No dia de São João, o forró acontece à partir das 18h30, e é comandado pela banda Brucelose, e a dupla Israel e Rodolfo.

Confira a programação completa do São João de Jaboatão.

Paulista

A Praça São João, no Centro, recebe o último dia do “Vamos Paulistar 2025” nesta segunda, com Os Neiffs, Grandão Vaqueiro, Forrozão Chacal e Rosa Maia como atrações.

Camaragibe

A festa junina em Camaragibe vai até o dia de São João. A programação no palco da Vila da Fábrica começa às 19h. Confira as atrações:

Segunda (23): Conde Só Brega, Forró Retrô, Forró Dabbia.

Terça (24): Banda Capital do Sol, Luciano Santos, Banda Mel com Terra.

Igarassu

O São João de Igarassu em 2025 veio com uma programação voltada às tradições juninas. Na terça-feira, acontece a tradicional Igaradrilha no polo do Alto do Céu, ao som de Ávine Vinny e Michele Andrade.

Ipojuca

Os festejos juninos em Ipojuca acontecem recebem atrações em cinco polos, com destaque para o Polo Porto de Galinhas, onde o forró acontece desde sábado. Confira a programação:

Polo Porto de Galinhas

Segunda (23)

17h - Capoeira Arapurã

18h - Quadrilha Junina Bacamarte

19h - Trio Pé de Serra Coração Nordestino

20h - Tardelli

21h - Lia Morais

22h30 - Damy Silva

Terça (24)

17h - Albatroz

18h - Quadrilha Junina Bacamarte

18h - Maracatu Okum Jambá

19h - Banda Entre Amigos

20h - Trio Pé de Serra Mistura do Forró

21h - Laís Sena23h - Rebecca Oliveira

Polo Ipojuca

Segunda (23)

18h30 - Quadrilha Junina Quentão

20h - Jane Araújo

21h30 - Rebecca Oliveira

23h30 - Corcéis

Terça (24)

18h30 - Damy Silva

20h - Trio Pé de Serra Coração Nordestino

21h30 - Felipe Santos

23h30 - Os Matutos

Polo Nossa Senhora do Ó

Segunda (23)

18h30 - Coco Caeté

20h - Gugu Henry

21h30 - Renam Show

23h30 - Forró dos Reis

Terça (24)

18h30 - Jane Araújo

20h - Trio Pé de Serra Valores da Terra

21h30 - Tardelli Sucesso

23h30 - Matheus Vini

Polo Serrambi

Segunda (23)

20h - Trio Pé de Serra Valores da Terra

21h30 - Banda Entre Amigos

23h30 - Ycaro Andrade

Terça (24)

18h30 - Jó Cantor

20h - Lia Morais

21h30 - DD Baladeiro

23h - Igor Bacelar

Polo Camela

Segunda (23)

18h30 - Rodrigo Show

20h - DD Baladeiro

21h30 - Will Marra

23h30 - Tuca Barros

