Acolhe Olinda oferece serviços gratuitos em ação de conscientização contra o uso de álcool e drogas

Serão ofertados atendimentos psicológico e social, vacinação, orientações do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), emissão de RG, entre outros serviços (Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda)

Com foco na prevenção e conscientização sobre os danos causados pelo uso de álcool e outras drogas, a Prefeitura de Olinda promove nesta sexta-feira (27), das 9h às 13h, na EREM Guedes Alcoforado, no bairro do Varadouro, o Acolhe Olinda.

Segundo a Prefeitura de Olinda, a ação tem o objetivo de promover a ressocialização e o bem-estar dos moradores, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química.

Durante o evento, a população terá acesso gratuito a atendimentos psicológico e social, além de serviços de saúde com a presença do Odontomóvel, Clínica Móvel, vacinação, e orientações do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher).

Também serão ofertadas orientação sobre o CadÚnico, emissão de RG e da Carteira de Identificação Digital da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e apoio da Neoenergia.

O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas sobre Drogas.