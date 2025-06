PM prende grupo especializado em furtos de celulares durante São João de Gravatá

(Divulgação)

Uma ação conjunta realizada no sábado (21), durante o São João de Gravatá, resultou na prisão de três homens suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de celulares. A operação foi coordenada pela 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com apoio do 21º Batalhão, nas imediações do Pátio de Eventos Chucre Mussar Zarzar.

Os suspeitos, com idades entre 32 e 33 anos, foram flagrados guardando objetos em um veículo Peugeot. No interior do carro, os policiais encontraram 19 celulares de diferentes marcas e modelos, além de uma porção de maconha e dinheiro em espécie. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Gravatá, junto com o material apreendido.

Segundo o tenente-coronel Henrique Luís, comandante da 5ª CIPM, a ação rápida das equipes garantiu a segurança do evento e a proteção da população. As vítimas que tiveram os celulares furtados devem comparecer à delegacia do município para tentar recuperar seus aparelhos.