São João de Gravatá terá 896 lançamentos extras de policiais e monitoramento com drone

São João de Gravatá terá reforço na segurança (Foto: SDS/Divulgação)

O São João de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, terpa uma operação de segurança ampliada com 896 lançamentos extras de efetivo policial e um investimento superior a R$ 150 mil por parte do governo de Pernambuco para fortalecer as ações ostensivas e preventivas na cidade durante o período festivo.

O monitoramento contará com reconhecimento facial, tecnologia que auxilia na identificação de pessoas com pendências judiciais. A ferramenta estará ativa nos dias de evento, reforçando a vigilância e a prevenção de crimes. Também estarão em operação os sistemas E-COP e PM Conectado, que permitem o acompanhamento em tempo real da atuação do efetivo policial.

"A Polícia Militar está preparada para garantir a tranquilidade dos festejos juninos em Gravatá. A 5ª CIPM recebeu um reforço de 600 lançamentos extras, com 190 policiais vindos do Recife. Teremos ainda uma Plataforma de Observação Elevada equipada com câmeras, além de drones da SDS e do Corpo de Bombeiros monitorando o Pátio de Eventos. Toda a operação está integrada com diversos órgãos. É um trabalho conjunto para assegurar que a população e os visitantes aproveitem o São João com segurança e alegria", destacou o tenente-coronel Henrique Luiz, comandante da 5ª CIPM.

Nos principais pontos de animação, como o Pátio de Eventos Chucre Mussa Zazar (Polo Principal) e o Polo da Sanfona, localizado na Avenida Joaquim Didier, serão instalados Pontos de Observação Elevados (POEs). O Posto de Comando Operacional também estará em funcionamento para coordenar todas as ações de forma integrada. O policiamento terrestre será reforçado com o uso de viaturas e motocicletas. Drones também vão monitorar as movimentações e auxiliar nas ocorrências com imagens aéreas em tempo real.

A Delegacia Móvel da Polícia Civil será instalada no Pátio de Eventos para facilitar o registro de Boletins de Ocorrência (BOs) nos dias 7, 12, 13, 14, 20, 21, 22 e 23 de junho. A Delegacia local também terá reforço no efetivo durante o período junino.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuará com equipes posicionadas estrategicamente para realizar atendimentos pré-hospitalares, ações de combate a incêndios e outras ocorrências de emergência.

A operação contará ainda com as equipes da Ouvidoria e da Corregedoria Geral da SDS, fortalecendo a escuta da população e o controle da atuação das forças. O Programa Alerta Celular também estará presente, incentivando o cadastro de aparelhos para dificultar a revenda de celulares furtados ou roubados e facilitar a recuperação de dispositivos durante a festa.