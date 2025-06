Drones da SDS detectam tráfico de drogas no São João de Petrolina

Equipe de drones da SDS atua no São João (Divulgação)

Com auxílio da equipe de drones da Secretaria de Defesa Social (SDS), a Polícia Civil de Pernambuco deteve um adolescente suspeito de tráfico de drogas no pátio do São João de Petrolina, no Sertão do Estado, no último domingo (22).

A “movimentação suspeita” próxima aos banheiros foi registrada pela captura de imagem dos drones.

"A movimentação suspeita de indivíduos sugeria uma possível comercialização de substância entorpecente no interior do local. A equipe de campo, de forma discreta e velada, deslocou-se até o ponto indicado, procedendo à abordagem e busca pessoal nos suspeitos", esclareceu o policial civil Cláudio José Alexandre da Silva, um dos coordenadores da Operação Drones da SDS.

Durante a revista, os policiais encontraram embalagens com substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

O material estava escondido nas roupas íntimas do menor. Ele foi conduzido até a Delegacia Móvel para o registro da ocorrência e tomada das demais providências legais.