Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo companheiro em Timbaúba

Lindineide Maria de Lima, de 47 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher, identificada como Lindineide Maria de Lima, de 47 anos, foi morta a facadas pelo companheiro na tarde do último domingo (22), dentro de casa, no centro de Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. O autor do crime é Gleydson da Silva Nunes, de 37 anos, companheiro da vítima, que teria utilizado uma faca de serra para cometer o crime.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como feminicídio consumado, lesão corporal e cumprimento de mandado de prisão. Gleydson foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Ainda segundo a corporação, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que foi devidamente cumprido.

O caso foi registrado na Delegacia de Goiana, também na Zona da Mata Norte do estado. Um inquérito foi aberto para apurar o ocorrido.