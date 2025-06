Terceiro dia de buscas para localizar advogada após naufrágio de lancha no Cabo é encerrado

Em apoio à Marinha do Brasil, integrantes das forças de segurança da Secretaria de Defesa Social e demais órgãos parceiros estão unindo esforços para encontrar mulher e animal de estimação que estavam a bordo de embarcação, com a realização de sobrevoos e monitoramento da área

Mulher e cachorro desaparecem na praia de Suape após naufrágio de lancha (Foto: Reprodução/Google Street View)

O terceiro dia de buscas para localizar uma mulher e um cachorro que desapareceram após acidente com uma embarcação na Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, foi encerrado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta segunda-feira (23).

As buscas pela advogada Maria Eduarda Medeiros haviam sido retomadas nas primeiras horas da manhã desta segunda, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e o Grupamento Tático Aéreo (GTA).

“Seguimos mobilizados para localizar a vítima desaparecida. Nossas equipes estão realizando buscas contínuas por mar e ar, com o apoio de instituições parceiras, em uma atuação coordenada e comprometida com o salvamento de vidas”, disse o major João Paulo, chefe do Centro de Comunicação Social, durante a tarde.

As operações desta segunda aconteceram com o GTA em apoio direto ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco e à Marinha do Brasil, reforçando o monitoramento aéreo na costa com diversos sobrevoos. As buscas estiveram mais concentradas, sobretudo, na Praia da Gamboa. Os órgãos estavam em apoio à Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) e contaram com a ajuda da guarda municipal do município do Cabo.

Naufrágio

O desaparecimento aconteceu na tarde do último sábado (21), após a embarcação ter naufragado no mar. Um homem foi resgatado após nadar por horas até alcançar a costa, mas a mulher e o cachorro, que também estavam a bordo, ainda não foram localizados.