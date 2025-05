Colisão entre ônibus deixa feridos na Avenida Pan Nordestina, em Olinda (Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente envolvendo dois ônibus deixou feridos, na Avenida Pan Nordestina, em Olinda, no Grande Recife, na manhã deste sábado (24). O número total de vítimas ainda não foi informado.

O Corpo de Bombeiros foi acionada às 6h45 e atendeu três vítimas. Ao todo, cinco viaturas prestaram socorro aos feridos.



Segundo a corporação, as vítimas foram uma mulher de 32 anos, encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby; além de um homem e outra mulher, ambos com 43 anos, conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tricentenário.

Os demais feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também prestou apoio à ocorrência.



As causas do acidente e o estado de saúde das vítimas não foram informados.