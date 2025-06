Motociclista morre após colidir com cavalo na BR-424, em Garanhuns

Condutor da motocicleta atingiu um cavalo e tombou na rodovia (PRF/divulgação )

Por volta das 21h do último sábado (7), um motociclista morreu após colidir com um cavalo solto no km 94 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Identificado como Gabriel Soares da Silva, de 25 anos, o condutor chegou a ser socorrido pelo Samu para o Hospital Dom Moura, na mesma cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele levava na garupa um passageiro, que também foi conduzido para a unidade e segue internado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o cavalo correu para o matagal e não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.