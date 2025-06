Às vésperas do São João, sábado é de trânsito intenso no sentido Agreste da BR-232

De acordo com informações da PRF, o trânsito na BR-232 está congestionado até a altura do Km10

Ás vésperas do São João, trânsito é pesado no sentido Agreste (PRF/divulgação)

Neste sábado (21), o trânsito é intenso na saída do Recife em direção ao interior de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento na BR-232, estrada que liga o Recife ao interior do estado, estava chegando ao Km 10, no começo da tarde.

Só em Caruaru, no Agreste, a expectativa é a de que 3,8 milhões de pessoas passem pelos festejos juninos. Em 65 dias de festa, a cidade conta com 27 polos de animação e mais de 1410 atrações.