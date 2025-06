PRF prende suspeito de furtar carga avaliada em meio milhão de reais

Durante ronda no km 147 da BR-232, em São Caetano, a Polícia Rodoviária identificou que a carga no caminhão estacionado no acostamento havia sido furtada em Minas Gerais

PRF apreende caminhão com carga furtada em São Caetano, no Agreste de estado (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira (9) um suspeito de furtar carga de diversos produtos avaliada em cerca de meio milhão de reais. Ação aconteceu na BR-232, em São Caetano, no Agreste do estado.

Os policiais da PRF realizavam uma ronda no Km 147 da rodovia, quando abordaram um caminhão estacionado no acostamento. Em consulta à mercadoria transportada, a equipe descobriu que havia uma queixa na Polícia Civil de Minas Gerais, desde o dia 1? de junho deste ano.

O proprietário relatou na queixa que havia contratado um frete para transportar a mercadoria, mas o motorista sumiu com a carga. Ele reconheceu o motorista e a carreta utilizada no transporte, mas as placas do veículo eram diferentes.

O motorista admitiu que havia utilizado placas falsas para embarcar a mercadoria e indicou que elas estavam guardadas na cabine do veículo. Ele possuía passagem na polícia por tráfico de drogas, roubo e receptação.

O homem foi encaminhado, junto com o caminhão e a carga, à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano. A mercadoria será devolvida ao proprietário original.