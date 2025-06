As ações seguem até a terça-feira (24), e deve atender as BRs-232, 428 407

Operação Festejos Juninos 2025, PRF intensifica segurança nas rodovias (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco iniciou a Operação Festejos Juninos 2025 nesta quarta-feira (18). A ação segue até 24 de junho e visa intensificar a segurança nas rodovias federais do estado durante os feriados de Corpus Christi e São João.



Durante os feriados, espera-se um aumento no volume de veículos, principalmente na BR-232, que dá acesso a Gravatá, Bezerros, Caruaru, Arcoverde e Serra Talhada. As BRs 428 e 407, que cortam Petrolina, também devem registrar maior movimentação.



A PRF fiscalizará a direção sob efeito de álcool. Motoristas autuados ou que se recusarem a realizar o teste do bafômetro receberão multa de R$ 2.934,70 e sete pontos na CNH.



Caso o índice seja igual ou superior a 0,34 mg/l, ou se houver sinais de embriaguez, o condutor será encaminhado à Polícia Civil de Pernambuco.



Nas abordagens, a documentação do condutor e do veículo serão verificadas.



O uso do cinto de segurança e o transporte de crianças no bebê-conforto (até um ano), cadeirinha (um a quatro anos) e assento de elevação (quatro a sete anos e meio).

Recomendações para Condutores



Neste mês de junho, caracterizado por chuvas, a PRF orienta os motoristas que em caso de chuva ou pista molhada, deve-se reduzir a velocidade, aumentar a distância dos demais veículos, acender o farol e verificar a calibração dos pneus.



Em situações de aquaplanagem, o condutor deve evitar frenagens bruscas, retirar o pé do acelerador e manter a direção até a passagem pelo local.



A PRF recomenda ainda a revisão de pneus, freios, sistema de iluminação, óleo do motor e suspensão.

A validade da documentação deve ser conferida, e o licenciamento de 2024 é um item de fiscalização. É aconselhável descansar antes de dirigir e fazer paradas em viagens longas.



Os limites de velocidade devem ser respeitados, especialmente em áreas urbanas. Ultrapassagens devem ocorrer apenas em locais permitidos e com segurança.



O consumo de bebida alcoólica e a direção são incompatíveis. Para emergências, o telefone é 191.



Ações Complementares



Ainda no feriado, haverá as ações educativas que incluirão a Carreta do Cinema Rodoviário, funcionando como sala de cinema.



O veículo estará disponível em Caruaru, Sertão de Pernambuco, entre os dias 19 e 28 de junho, para promover a conscientização.



A PRF informa que as atividades de combate ao crime tiveram início na região, com o apoio do Grupo de Motociclismo Policial e do Núcleo de Operações Especiais da PRF.



As ações estendidas até 29 de junho, visam diminuir o número de assaltos, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e adulteração de veículos.