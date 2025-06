São João: DER-PE desliga lombada eletrônica na BR-232

Lombada será desligada na BR-232 (Divulgação )

A lombada eletrônica instalada no km 10,7 da BR-232 (sentido Interior/Recife), no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, será desligada no São João.



A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).



O equipamento DER-PE1348 ficará fora de operação a partir do meio-dia de sexta (20) e voltará a funcionar às 5h da quarta-feira (25).



Segundo o DER-PE, a medida foi tomada para dar maior fluidez no tráfego e segurança viária durante o período dos festejos juninos.



O departamento orienta os motoristas a manterem atenção redobrada e respeitarem os limites de velocidade e as normas de trânsito, mesmo com a lombada desativada.