Vídeo mostra ex-secretário executivo recebendo maços de dinheiro de ex-diretor do Presídio de Igarassu

O vídeo foi gravado em 6 de setembro de 2024./Foto: Reprodução

Um vídeo ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso mostra o momento em que o ex-diretor do Presídio de Igarassu, no Grande Recife, Charles Belarmino de Queiroz, entrega maços de dinheiro ao ex-secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, André de Araújo Albuquerque, dentro da unidade prisional.





André de Araújo Albuquerque foi preso pela Polícia Federal em 8 de abril na segunda fase da operação La Catedral, que apura corrupção, prevaricação e entrada de mercadorias proibidas no sistema penitenciário de Pernambuco. Charles Belarmino foi preso na primeira fase da operação, em 25 de fevereiro.





O vídeo foi gravado em 6 de setembro de 2024. Na gravação, é possível observar o ex-secretário executivo guardando o dinheiro em uma sacola enquanto o ex-diretor da unidade está sentado à mesa mexendo em seu celular.





A Operação La Catedral aponta Charles Belarmino como um dos principais articuladores do esquema de corrupção. A investigação começou após a apreensão do celular do preso Lyferson Barbosa da Silva, conhecido como "Mago" ou "Lobo", que atuava como "chaveiro" do seu pavilhão e levava uma vida de luxo no presídio.





Lyferson é acusado de gerenciar um laboratório de crack que funcionava dentro do Presídio de Igarassu. Segundo a investigação, ele também intermediava a entrada de visitantes sem vínculo familiar com presos e de alimentos e aparelhos não autorizados. Ele se reportaria diretamente ao então diretor da unidade para discutir "valores financeiros", como lucros da quitanda do pavilhão e comercialização de joias.









A primeira fase da Operação La Catedral resultou também na prisão dos servidores Newson Motta da Costa Neto, Ernande Eduardo Freire Cavalcanti, Reginaldo Ferreira Aniceto e Ednaldo José da Silva. O ex-secretário André Albuquerque, alvo da segunda fase, foi afastado da pasta em dezembro de 2024.