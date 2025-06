Banda Brucelose, de Gilson Machado, tem ao menos seis shows no São João

A banda Brucelose. (Foto: Divulgação/Camarote Massa)

A banda Forró da Brucelose, fundada pelo ex-ministro Gilson Machado (PL), tem ao menos seis shows marcados para o período de São João. O sanfoneiro foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (13) sob suspeita de tentar ajudar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), a fugir do país.

O grupo é uma das atrações da festa de São João & São Pedro de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco. Eles sobem ao palco no dia 20 de junho. A noite ainda contará com shows de Cavalo de Pau e Banda Styllus.

No dia seguinte, 21 de junho, o grupo se apresenta na cidade de Bom Conselho, Agreste pernambucano, dentro da festividade “Forró Bom”.

No dia 22 de junho, a Brucelose tocará no Polo Jaraguá, do São João de Maceió-AL. Se apresentarão também nesse dia Pabllo Vittar, Grelo e Ferrugem.

Na mesma data, a banda se apresenta no São João de Murici-AL, conforme publicação da Prefeitura.

Dois dias depois, em 24 de junho, Forró da Brucelose fará show no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O cachê para a apresentação da banda é de R$ 120 mil.

Já em 28 de junho, o grupo do ex-ministro é aguardado em Palmeira dos Índios-AL, no evento São João do Povo.

Um assessor da Forró da Brucelose destacou que a banda costuma se apresentar sem a presença de Gilson Machado. Assim, caso a prisão seja mantida, não significaria necessariamente o cancelamento dos shows. O assessor, entretanto, evitou dar maiores detalhes sobre a agenda, alegando que aguarda pronunciamento do setor jurídico.

Agenda de shows:

20 de junho - São João & São Pedro de Goiana, em Goiana-PE

21 de junho - Forró Bom, em Bom Conselho-PE

22 de junho - São João Massayó, em Maceió-AL

22 de junho - São João de Murici, em Murici-AL

24 de junho - São João de Caruaru, em Caruaru-PE

28 de junho - São João do Povo, em Palmeira dos Índios-AL

Prisão

Gilson Machado foi detido sob suspeita de tentar emitir um passaporte português para que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, deixasse o país. Cid é réu no “inquérito do golpe”, em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após prestar depoimento, ele seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, na área central da capital. Às 13h28, o ex-ministro foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), no município de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Depoimento

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o sanfoneiro negou que tenha ajudado Cid a tirar o passaporte e afirmou que não tem contato com ele "há muito tempo".

Gilson declarou que o último contato teria sido no final de 2022, pouco antes das eleições, quando "prepararam juntos um documento para ser lido como discurso pelo então presidente".

"Portanto nunca manteve contato com ele durante o período em que ele [Mauro Cid] esteve preso ou agora que se encontra com uma série de restrições", registra o depoimento.