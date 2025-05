Terra da Vaquejada, Surubim anuncia primeiro grande São João da cidade

/Crédito: Divulgação

Os apaixonados por São João podem comemorar: A festa popular ganhará mais um grande evento no Nordeste brasileiro, prometendo se juntar às cidades aclamadas pela sua programação. Iniciando com o pé direito, com seis dias de muita animação, a novidade acontecerá em Surubim, no Agreste Pernambucano, que ganhará seu primeiro grande São João da cidade.Conhecida como a Terra da Vaquejada, Surubim estreia no São João com uma programação digna de eventos consagrados. Produzido pela DuPorto Produções em parceria com a mesma equipe do São João de Petrolina, conhecido como um dos maiores do Brasil atualmente, do São João de Limoeiro, que agitou a região por diversos anos, e da tradicional Vaquejada de Surubim, a festa acontecerá entre 20 e 28 de junho, com exceção dos dias 24 a 26, no Parque J. Galdino.Aberto ao público, nomes como Wesley Safadão, Luan Santana e Henrique e Juliano estão confirmados na programação, que contará com mais de 25 atrações, divididas nos dias de festa. Abrindo espaço também para os talentos locais, artistas pernambucanos também se apresentarão na ocasião, deixando a programação ainda mais especial.Considerada como a festa preferida dos brasileiros, o São João chega para agregar ainda mais na cultura de Surubim, além de impactar diretamente na economia e no turismo da região. A expectativa é que o São João de Surubim receba mais de 250 mil pessoas ao longo dos dias de festa.Como opção para aqueles que desejam curtir com mais conforto e comodidades, o São João de Surubim contará com um camarote em sua estrutura, o 'Surubim Lounge - Old Parr', que terá a venda de ingressos aberta neste domingo (27).20 de junho: Henrique e Juliano, Luan Santana, Ávine Vinny, Juciê e Olavo Sanfoneiro21 de junho: Wesley Safadão, Léo Foguete, Grelo e Fabinho Moral22 de junho: Maiara e Maraisa, Alok, Priscila Senna e Mastigados do Forró23 de junho: Ana Castela, Gustavo Mioto, Nadson o Ferinha e Marcílio Arruda27 de junho: Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Calcinha Preta, Eric Land e Geiza Santos28 de junho: Pablo, Raphaela Santos, Mari Fernandez, Waldonys e Pegadas de PanteraTrazendo ainda mais forró e tradição para o São João de Surubim, o público também poderá curtir o Villa Forró - Polo Descentralizado, que ficará localizado na Rua João Batista, no Centro. Aberto ao público e com programação de 09 a 26 de junho, com exceção dos dias 19, 20, 21 e 23, confira a programação completa:09 de Junho - Mastruz com Leite e Forró dos Funcionários10 de junho - Suzy Lima (Chéus) e Eliel Galdino11 de junho - Rafa Alyce (Lagoa da Vaca) e Eugênio Sá12 de junho - Santana, Quadrilha Fagulhas do Agreste, Companhia de Dança Surubinense e Olavo Sanfoneiro13 de junho - Concurso de Quadrilha e DJ Neto14 de junho - Concurso de Quadrilha e DJ Vapor15 de junho - Festival de Viola16 de junho - Dorgival Dantas e Mistura Fina17 de junho - Forró do Grupo da 3ª Idade e Danilo Pernambucano18 de junho - Noé da Ciranda e Caju & Castanha22 de junho - Palhaço Xililique24 de junho - Galdino Freire, Dani Aguiar e Marquinho Show25 de junho - Carcará e Gyl Masseta26 de junho - Braulio Bessa e Valda Sedícias