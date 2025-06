São João mais caro per capita de PE não é o de Caruaru; Confira o maior custo

Três municípios do Sertão e Agreste do estado, com menos de 20 mil habitantes, apresentam os maiores valores por morador

São João em Itapetim terá custo superior a R$ 1,7 milhão só em cachês artísticos (Reprodução/Rede social)

O São João mais caro do estado não é o de Caruaru. Pelo menos, se for considerada a relação entre o total investido pelas prefeituras nas festividades e o número de habitantes de cada município. O maior gasto per capita em Pernambuco vem de Itapetim, no Sertão do estado, próximo à divisa com a Paraíba.

Apesar da grandiosidade da sua festa junina, com quase R$ 14 milhões investidos apenas em cachês artísticos, Caruaru (população estimada em 402.290 pessoas) apresenta um custo por habitante de R$ 34,50.

Já em Itapetim (população de 14.232), o gasto por morador é mais de três vezes superior que o da Capital do Forró. Para as comemorações do São João, a prefeitura desembolsará R$ 1,7 milhão nos três dias de apresentações. O gasto per capita é R$ 120,15.

Outro município com menos de 20 mil habitantes, Saloá, no Agreste, vem em segundo na tabela de maiores custos por morador. Para dois dias de festas, a prefeitura local destinou R$ 1,25 milhão do seu orçamento, fazendo com que cada um dos seus 14.172 habitantes “pagasse” R$ 88,19.

Em terceiro lugar, no Sertão pernambucano, Solidão, entre os cinco municípios do estado com menos habitantes, tem 5.403 habitantes. O gasto para dois dias de shows, no entanto, não é modesto: R$ 460 mil, divididos para quatro artistas. O custo per capita é de R$ 85,13.

Os dados relativos aos valores pagos por cada município foram disponibilizados no Portal de Transparência das Festividades Juninas do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), atualizados na manhã desta terça-feira (10).

Os números de habitantes dos municípios constam no último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, mas com população estimada para 2024.