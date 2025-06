Preso acusado de estuprar crianças que usava filha como isca

Situação veio à tona após a professora de uma das vítimas perceber um comportamento estranho de brincadeiras de conotação sexual com outro colega

Coletiva de imprensa com o Delegado Franklin Soriano (Foto: Nivaldo Fran/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de duas crianças de 6 e 8 anos em um condomínio em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife.



A prisão ocorreu na segunda-feira (16), em João Pessoa, na Paraíba, e foi informada através de coletiva de imprensa com o Delegado titular da Delegacia de Camaragibe, Franklin Soriano, nesta quarta-feira (18).



De acordo com o delegado, a situação veio à tona após a professora de uma das vítimas perceber um comportamento estranho de brincadeiras de conotação sexual com outro colega e comentou com a mãe.



Ao conversar com a filha, a mãe obteve a informação que era uma brincadeira que ela fazia habitualmente com o tio, que pedia para que guardasse segredo.



Como a menina sempre relatava que essa brincadeira era praticada pelo “tio”, a mãe observou que a outra coleguinha também poderia ser uma vítima e comunicou a mãe da outra coleguinha. Em conversa com a menina foi constatada a mesma reação”, informou Franklin Soriano.





Como atraía as vítimas



Segundo a polícia, o homem, de 28 anos, era residente de um condomínio no município de Camaragibe, vizinho das vítimas e frequentador da mesma igreja. O acusado é pai de uma menina, com a mesma idade das crianças.



Ele aproveitava da confiança das mães para que as crianças fossem liberadas para brincar com sua filha e então praticava o ato criminoso.



“A princípio ele ficava sozinho com as três meninas. Eventualmente com uma delas, que frequentava a casa dele constantemente.” disse o delegado.



A polícia informou ainda que durante as investigações foi observado que o acusado tinha registrado um Boletim de Ocorrência por difamação, há cerca de dois anos.



“Esse boletim foi registrado no alto José Bonifácio por uma mãe que estava o acusado de estuprar sua filha. Então, é um elemento indiciário importante”.

Prisão



O homem foi preso na cidade de João Pessoa, três dias após intimidar o pai de uma das vítimas e agredir fisicamente um outro vizinho.



Ele teve prisão preventiva decretada na segunda-feira (16), passou por audiência de custódia e foi enviado ao Cotel (Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna).



A polícia informa que as investigações seguem em andamento e diligências outras diligências ainda serão efetuadas para finalizar o inquérito e encaminhar para a justiça.



Orientação da polícia



A polícia destaca que esse tipo de crime tem uma forma de agir. “Eles ganham a confiança das mães, das crianças, das professoras e costumam atrair a criança para fora da sua vigilância paterna”.



A necessidade é que os pais estejam atentos às mudanças comportamentais apresentadas pelos filhos e procurem saber o que acontece diariamente com eles.



“A gente verificou que a atuação da professora foi muito importante nesse caso, ao perceber esse comportamento estranho da criança e avisar os pais.” , disse Franklin Soriano.



Esses cuidados são relevantes para coibir e evitar o abuso sexual de crianças.