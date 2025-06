Mulher reage a assalto, bate em suspeito e faz ele desistir do roubo

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito chega em uma bicicleta e surpreende a moça, que teve a bolsa puxada. A mulher reagiu à tentativa de assalto e bateu no suspeito com a mesma bolsa, o fazendo fugir

Caso aconteceu no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagens de câmera de segurança mostram um momento inusitado que aconteceu no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. No vídeo que circula nas redes sociais desde esta terça (17) é possível ver o momento em que uma mulher reage a uma tentativa de assalto, quando um homem passa de bicicleta e tenta levar a bolsa da moça.

Na tarde da última quinta-feira (12), ao andar pela Rua José Nunes da Cunha, em Piedade, a mulher foi surpreendida ao ter a bolsa puxada, e se recusou a soltar o objeto, o que fez o suspeito cair da bicicleta.

Depois, ela partiu pra cima dele e o bateu com a mesma bolsa por diversas vezes, fazendo ele partir em fuga. Ela ainda tentou alcançá-lo novamente, mas ele conseguiu ir embora de bicicleta. Ele não levou nenhum objeto da mulher.