Polícia prende homem procurado por homicídio após perseguição por 60km

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar prenderam procurado por homicídio após uma perseguição de Gravatá a Jaboatão dos Guararapes, onde ele perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central da BR-232

Strada, que estava com placa adulterada, foi rebocada após bater no canteiro da BR-232 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um homem procurado por homicídio foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 21? Batalhão de Polícia Militar (BPM), nesta terça-feira (17), após um acompanhamento por cerca de 60 Km na BR 232, de Gravatá até Jaboatão dos Guararapes. O foragido estava em uma caminhonete com registro de furto e sinais de adulteração.

O veículo Strada chamou a atenção por transitar em velocidade alta, durante fiscalização da PRF. Após desrespeitar a ordem de parada, os agentes acionaram a Polícia Militar, e realizaram o acompanhamento do veículo.

O motorista só parou ao chegar no trecho da Região Metropolitana do Recife, quando perdeu o controle da caminhonete e colidiu no canteiro central.

Os policiais verificaram que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio, no município de Vitória de Santo Antão, na Região Metropolitana do Recife.

Ao iniciar a vistoria veicular, foi confirmado que as placas do carro eram falsas, com diversos sinais de adulteração, e registro de furto em dezembro de 2024, no município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste.

O veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Recife para o cumprimento do mandado.