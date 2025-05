Acusado de praticar quatro estupros é preso com ajuda do Banco de Dados de Perfis Genéticos

Preso por roubo em 2018, homem de 27 anos foi identificado no cruzamento de dados com as denúncias de estupro

/Divulgação/PCPE

O Bando de Dados de Perfis Genéticos (Codis) de Pernambuco ajudou a Polícia Civil a prender um suspeito de estuprar quatro pessoas, sendo duas de menor. A prisão aconteceu na última segunda-feira (14), na Delegacia do Rosarinho.





De acordo com informações da Polícia Civil, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), o homem, de 27 anos, e morador do bairro do Jordão, havia sido preso em 2018 por roubo.

Com o seu perfil genético armazenado no Codis, foi possível cruzar os dados com as denúncias dos casos de estupro e identificar quem praticou o crime.





Solto em 2021, o morador do Jordão teria voltado a praticar crimes em 2023, quando estuprou a primeira vítima. A segunda foi no ano passado e outras duas em 2025.





As duas últimas foram as de menor de idade. Em um dos casos, ele assaltou um ônibus no Cabo e obrigou a vítima a descer do veículo com ele. À luz do dia, em um terreno baldio, praticou o crime.





No outro caso, coagiu a vítima com uma arma, levando-a até um motel na Rua do Hospício.





“A gente reforça a importância das vítimas procurarem a delegacia logo após a prática do crime”, avisou a delegada Larissa Souza, titular da 1ª DEAM. Segundo ela, isso fundamental para que as investigações resultem na prisão do criminoso.