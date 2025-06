Operação Duas Rodas: mais de 600 autuações são emitidas pela PRF

A operação teve como foco a fiscalização de motocicletas, que apresenta um maior índice de vítimas fatais no trânsito

Operação Duas Rodas (Divulgação/PRF)

Mais de 600 autuações por diferentes irregularidades foram emitidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 24 e 29 de maio, durante a realização da Operação Duas Rodas.

A ação foi desempenhada na região de atuação da Delegacia de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A operação buscou reduzir o número de acidentes de trânsito, com foco na fiscalização de motocicletas, por apresentar um maior índice de vítimas fatais no volante deste veículo no país.

Ao todo, 323 veículos foram fiscalizados e 82 foram recolhidos por alguma irregularidade. Um veículo adulterado foi apreendido.

331 pessoas foram fiscalizadas, dentre elas, 41 tiveram o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) recolhido e oito foram detidas. Para combater a embriaguez ao volante, foram realizados 248 testes de bafômetro.

Mais de 600 autuações foram emitidas sob irregularidades, como conduzir veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos não devidamente licenciados, falta do capacete de segurança e condutas como entregar o veículo para menores de idade.