TJPE lança programa de empregabilidade para jovens em vulnerabilidade social

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, na manhã desta terça (17), o Programa Novos Caminhos. O judiciário pernambucano é pioneiro no projeto, que busca, através da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, viabilizar a empregabilidade de jovens egressos de unidades de acolhimento.

No programa, todos aqueles jovens que não foram adotados enquanto estavam em unidades de acolhimento, e chegaram à maioridade, terão chance de entrar no mercado de trabalho a partir da parceria com instituições públicas e privadas, com orientação profissional e acompanhamento após a admissão.

“O Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela Coordenadoria da Infância e Juventude, sempre atuou nesta preocupação com os jovens acolhidos. São meninos e meninas acolhidos que não tiveram a oportunidade de serem adotados. São meninos já grandes que estão naquela fase de profissionalização, de encontrar um uma porta para o futuro, um futuro profissional, um futuro da vida adulta”, explicou Élio Braz, Coordenador da Infância e Juventude do TJPE.

“Os jovens que se encontram egressos do sistema para retornar à sociedade, eles precisam desse apoio. O que o Tribunal faz é articular, junto com entidades públicas e privadas, um lugar para que eles possam exercer um trabalho, uma primeira experiência profissional, que eles possam ser preparados para fazer o vestibular, para concluir seus estudos”, adicionou.

Além da empregabilidade, o programa contempla outros eixos de educação e saúde, garantindo acesso à educação formal, possibilitando aos jovens a conclusão dos estudos e a conquista de diplomas, e a disponibilização de cursos profissionalizantes e oficinas e atividades.

“Nós identificamos aqui em Pernambuco que crianças que iam para os abrigos muitas vezes completam a idade e eles não têm família, não têm para onde ir. E nós não tínhamos um projeto de encaminhamento a uma formação mínima para que eles possam ingressar no mercado de trabalho em todos os sentidos. E esse projeto vem exatamente nessa linha”, comentou o Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto.

“O objetivo é unir forças, dar mãos, a sociedade organizada, as indústrias, as empresas, o comércio, os órgãos públicos, todos juntos, buscando exatamente criar vagas de emprego, oportunidades de treinamento para que esses egressos, esses adolescentes e essas adolescentes possam ter dignidade, possam ter um espaço melhor mais para frente”, acrescentou.

Os participantes do projeto também terão acesso a acompanhamento médico e odontológico, e eventos de saúde voltados para temas como saúde sexual e reprodutiva, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, conscientizando os jovens sobre seus direitos e responsabilidade, além de apoio psicológico.

Oportunidade

Duas jovens foram as primeiras selecionadas por parceiros para ingressarem no mercado de trabalho: Vitória Adriana, de 18 anos, e Vitória Maria, de 17. Ambas precisarão deixar a casa de acolhimento onde vivem há mais de três anos

“Essa nova etapa está sendo importante, tudo novo para mim. Quando a gente ouve falar de novo, a gente tem medo, inseguranças, mas a gente bota Deus na frente e segue. Agora nesse momento eu tô saindo de uma casa de acolhimento, completei a maioridade, e preciso da minha autonomia, ter esse trabalho, para que eu me sustente”, disse Adriana, sobre o processo de ingresso no novo emprego por meio do Programa Novos Caminhos.

“Eu pretendo muitas coisas. Estudar muito, passar em concurso. Me inscrevi no Enem e quero ingressar na faculdade também. Quando eu recebi essa proposta de fazer uma entrevista de trabalho para poder ingressar no mercado de trabalho, foi muito importante para minha vida, porque eu já estava terminando um estágio. Foi uma nova perspectiva de vida”, confessou.

Vitória Maria também foi uma das primeiras a participar do Programa. A jovem destacou como foi a experiência de conseguir a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

“Para mim foi uma oportunidade maravilhosa que aconteceu, e no meu futuro, espero me empenhar e crescer profissionalmente e pessoalmente. Estou muito grata por tudo. Quero seguir de pouquinho em pouquinho”, revelou.

Parcerias

O TJPE conta com várias parcerias para o estabelecimento do Programa Novos Caminhos, desde a cooperação com instituições sociais voltadas ao apoio e ampliação das atividades ofertadas. Até a colaboração com as empresas parceiras que oferecem oportunidades de estágio, aprendizagem ou emprego efetivo aos jovens do programa. Essas instituições recebem reconhecimento do certificado e do selo de empresa cidadã.

As seguintes instituições fazem parte dos parceiros do TJPE: Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (AAJUPE); Associação Comercial de Pernambuco (ACP); Projeto Acolher, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Instituto Aliança; Instituto JCPM; Escola Dom Bosco; Empresa Guard Center; Secretarias de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e de Assistência Social e Combate a Fome; Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE); Ministério Público de Pernambuco (MPPE); e Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).