Pesquisa: 42% dos recifenses preferem São João tradicional a grandes shows

Dentre os entrevistados, apenas 27,65% têm intenção de viajar, tendo Caruaru como principal destino para 27,25% das pessoas. (Foto: Elvis Edson/Divulgação)

Uma pesquisa realizada pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE) revelou que 42,30% dos recifenses preferem celebrar o São João no estilo tradicional, com forró pé de serra, quadrilha e fogueira, do que grandes festas com artistas famosos, escolha de 9,75% dos respondentes.

O estudo também aponta que 84,12% dos recifenses festejam o São João todos os anos, tendo as festas familiares preferidas por 20,45% dos entrevistados.

"Os números reforçam que, apesar das transformações sociais e da modernização dos formatos festivos, a essência do São João permanece viva no imaginário popular", destacou o coordenador da pesquisa e professor da UniFafire, João Paulo Nogueira.

Dentre os entrevistados, apenas 27,65% têm intenção de viajar, tendo Caruaru como principal destino para 27,25% das pessoas. Por conta da proximidade com a capital pernambucana, Gravatá aparece em segundo lugar, com 16,04% da intenção.

As praias aparecem em terceiro lugar, com pouco mais de 7%. Cidades como Bezerros, Campina Grande e Arcoverde também constam como destinos dos respondentes.

O levantamento ainda aponta que 19,06% dos respondentes não souberam informar onde irão comemorar o São João. Essa incerteza, de acordo com a pesquisa, pode estar relacionada com condições financeiras, segurança ou questões climáticas.

A pesquisa entrevistou 851 pessoas nos bairros da Boa Vista, Recife Antigo, Boa Viagem, Várzea, Piedade, Pina, Campo Grande, Encruzilhada, Cidade Universitária e Ibura, entre os dias 29 de maio e 6 de junho.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Comidas típicas

Outra questão levantada na pesquisa foi com relação à comida junina favorita, que apontou o milho verde assado/cozido em primeiro lugar com 24,32%, seguido da canjica (22,68%) e da pamonha (18,45%). Comidas como bolo de milho (13,98%), munguzá (7,05%) e pé de moleque (4,82%) também aparecem nas respostas dos recifenses.

"Esse conjunto de preferências reforça o vínculo emocional das pessoas com sabores que remetem à infância, à casa da avó e às celebrações comunitárias", ressaltou João Paulo Nogueira.

Uso de roupas típicas

O estudo também apontou que cerca de 1 a cada 3 recifenses usam roupas típicas de São João, sendo 34,39% dos entrevistados afirmarem que usam sempre, enquanto 24,27% utilizam de forma ocasional. 41,43% não costumam usar roupas típicas no São João.

"O uso da roupa típica é mais do que uma escolha estética. É um gesto simbólico que reforça a identidade cultural nordestina e contribui para a valorização das raízes populares”, finaliza João Paulo Nogueira.