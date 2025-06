Duas pessoas morrem ao caírem do Tancredo Neves em acidente entre motos

Condutor e passageira de uma moto por aplicativo caíram na vala entre alças do viaduto após choque com outra motocicleta

Dois corpos caíram na vala entre as alças do viaduto Tancredo Neves (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Um acidente envolvendo motocicletas causou duas mortes no final da manhã desta terça-feira, no viaduto Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Uma moto por aplicativo seguia pelo viaduto Tancredo Neves e, ao tentar pegar a via Imbiribeira-Afogados, chocou-se com outra motocicleta.

O condutor e a passageira foram jogados para fora do veículo por aplicativo e caíram na vala que separa a outra alça do viaduto, sentido Boa Viagem-Piedade.

Em vídeos postados em rede social, é possível ver a motocicleta tombada na mureta e os dois corpos caídos embaixo do viaduto, já envoltos em cobertas prateadas.

Agentes da CTTU isolaram a área, enquanto aguardam a remoção dos corpos.