De acordo com a CDL Recife, o comércio abre no dia 19 (Corpus Christis) e fecha parcialmente no São João (24)

Acompanhe o que abre e fecha do comércio no Corpus Christi e São João (Foto: Arquivo/DP)

O comércio da Região Metropolitana do Recife tem programação do abre e fecha para os feriados que se aproximam.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), no dia 19 de junho, data religiosa que celebra o Corpus Christis, tanto o comércio de rua como os Shoppings irão funcionar normalmente.

O mesmo não se aplica ao feriado de São João (24), onde as lojas do Centro estarão fechadas e os shoppings funcionarão em horários reduzidos.

No final de semana que antecede a festa de São João, o comércio funcionará normalmente.

No sábado (21), as lojas de rua abrirão as portas no horário comercial, das 8h às 18h.

No domingo (22), as lojas que normalmente já funcionam aos domingos seguirão abertas e na segunda, dia 23, funcionarão até 18h.

Apenas no dia 24, feriado de São João, as lojas do Centro estarão fechadas. Os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial.

Confira horário de funcionamento dos shoppings na terça-feira (24) de São João:

SHOPPINGS RECIFE

- Shopping Recife - Terça (24) - das 12h às 21h.

- RioMar Recife - Terça (24) - das 12h às 21h.

- Shopping Boa Vista - Terça (24) - das 11h às 19h. (Cinema, Game Station e Expresso Cidadão seguirão programação própria nos dois dias)

- Shopping Tacaruna - Terça (24) - das 12h às 21h, com exceção do Carrefour, que permanece das 8h às 21h.

- Plaza Shopping - Terça (24) -das 12h às 21h.

- Shopping ETC - Terça (24) - das 12h às 18h

- São Miguel Center (Afogados) - Terça (24) - fechado.

OLINDA

- Shopping Patteo Olinda -Terça (24) - das 12h às 21h.



PAULISTA

- Paulista North Way Shopping - Terça (24) - das 12h às 21h.



CAMARAGIBE

- Camará Shopping – Terça (24) - das 12h às 21h.



JABOATÃO

- Shopping Guararapes - Terça (24) - das 12h às 21h.



CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Shopping Costa Dourada - Terça (24) - das 12h às 20h.



IGARASSU

- Shopping Igarassu - Terça (24) - das 12h às 20h.



MORENO

- Recife Outlet - Terça (24) - das 9h às 21h.