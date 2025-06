Esse é o segundo caso de feminicídio no município em um intervalo de 48 horas

Costureira é assassinada dentro de casa pelo companheiro em Caruaru (Reprodução)

Costureira é encontrada morta dentro de casa no Loteamento José Belmiro, no distrito de Cachoeira Seca, zona rural do município de Caruaru, na manhã de segunda-feira (16). Esse é o segundo caso de feminicídio num intervalo de 48 horas.



A vítima foi identificada como Jakeline Maria de Souza, de 38 anos.



Segundo os familiares, o companheiro de Jakeline, Leonardo João da Silva, havia ligado para o sogro no início da manhã de segunda, relatando que na noite do sábado (14), após um desentendimento, a mulher teria tentado esfaqueá-lo.



Em sequência, ele tomou a faca e revidou o ataque, matando-a.



Ao chegar na casa do casal, o pai de Jakeline, a encontrou na sala sem vida.



A vítima vivia com companheiro há quatro anos, em um relacionamento descrito como conturbado e abusivo.



De acordo com um primo de Jakeline, ela nunca procurou a Delegacia da Mulher para denunciar o companheiro pelos episódios de agressividade.



Leonardo, que trabalha como vidraceiro, foi visto pela última vez pegando uma lotação em direção à cidade de Toritama.



O caso de feminicídio foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídio (DPH) de Caruaru.

As investigações foram iniciadas de imediato e seguem até o esclarecimento do caso.