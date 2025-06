Homem invade palco e agride criança durante festa junina no DF; veja vídeo

Homem de 41 anos agrediu uma criança durante apresentação em festa junina, em Vicente Pires (Reprodução)

Um momento que deveria ser de celebração e alegria terminou com violência neste fim de semana. Uma criança foi agredida por um homem de 41 anos durante uma apresentação de uma festa junina em uma escola de Vicente Pires. O menino, junto com outras crianças, estava no palco, quando o agressor subiu e partiu para cima dele. O fato foi gravado em vídeo e gerou revolta entre os presentes.

A apresentação ocorreu neste domingo (15/6), por volta das 15h30, no interior do Colégio Liceu, na Rua 6. As imagens gravadas por testemunhas mostram as crianças durante a apresentação de uma música. Segundos depois, o autor invade o palco e parte para cima do aluno, segurando a criança pelo pescoço. A cena aterroriza os presentes e é possível ouvir falas de indignação: “O que é isso, gente? O que está acontecendo?”.

Ao tentar sair do palco, o suposto pai do menino agredido e outros homens cercam o homem e o golpeiam com um chute, na tentativa de impedi-lo de fugir. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. O autor foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado.

Posicionamento

Por nota, a escola lamentou o ocorrido e informou que a família do aluno decidiu por retirar a criança da escola. Veja nota na íntegra:



“Durante o evento, um responsável agrediu fisicamente uma criança de nossa escola. Um ato de violência que nos choca, nos entristece e, sobretudo, nos revolta. Não há espaço para atitudes como essa em nossa comunidade escolar. O que aconteceu é inaceitável, inadmissível e absolutamente contrário a todos os valores que defendemos diariamente: o respeito, o cuidado e a proteção de cada aluno.

Além das providências já tomadas, informamos que estamos adotando novas medidas preventivas. Entre elas, a contratação de segurança adicional para o bloco da Educação Infantil, reforçando ainda mais a proteção aos nossos alunos e garantindo a tranquilidade das famílias. Seguiremos firmes em nossa missão de educar, proteger e cuidar.

Sabemos que a confiança das famílias é o que nos fortalece e, mais do que nunca, estamos unidos no propósito de garantir que nossa escola seja sempre um espaço de segurança, amor e respeito. Desde o início do ano meu filho vem sofrendo consecutivas (bullying) agressões por parte de um colega. Por diversas vezes procuramos o corpo docente da escola, onde o mesmo, se comportou de forma omissa e conivente.”