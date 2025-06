Mulher é presa em flagrante após chamar homem de 'bicha nojenta' em shopping de SP

Uma mulher de 61 anos foi presa em flagrante por injúria após ofender um homem em uma cafeteria do Shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo. Durante uma discussão, ela chamou o rapaz de “bicha nojenta”.

O caso aconteceu na tarde deste sábado, 14. No domingo, 15, a Justiça a concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Dentre elas, a proibição de frequentar o shopping.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as ofensas feitas pela mulher, identificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como Adriana Catarina Ramos de Oliveira, e o homem vítima de injúria, que a manda calar a boca sob ameaça de agressão.



Em um segundo vídeo, Adriana diz que foi atacada primeiro com ofensas como “velha” e “doente” por conta de seu problema físico no joelho.

Aconteceu no shopping Iguatemi, claro, shopping onde a elite paulistana gosta de ir, nunca que você veria esse barraco no Aricanduva, pois além do povo ser mais educado, existe o risco de alguma das partes dizer as palavras mágicas ``levar pras ideia´´.

