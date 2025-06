Homem mata esposa a facadas e tira própria vida dentro de casa, em Caruaru

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Um homem de 42 anos matou a esposa, de 23 anos, a facadas dentro de casa na manhã deste domingo (15), no bairro de Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste do Estado. Após cometer o feminicídio, ele tirou a própria vida.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Leia, na íntegra, a nota da Polícia Civil

“Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, no dia 15 de junho, através da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, a ocorrência de feminicídio consumado, seguido de suicídio, no bairro de Santa Rosa.

Um homem de 42 anos, portando uma arma branca, efetuou vários golpes contra sua companheira, mulher de 23 anos, que não resistiu e foi a óbito no local. Após o crime, o autor cometeu o suicídio.

As investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos.”