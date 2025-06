Dia dos Namorados

Almoço e motel: preços de presentes e eventos para Dia dos Namorados têm variação de até 183,64%

Segundo pesquisa do Procon-PE, almoço em uma churrascaria com rodízio e buffet apresentou a maior variação das celebrações do Dia dos Namorados

Bartô Leonel

Publicado: 11/06/2025 às 09:18