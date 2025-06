Ação da PF prende suspeito e liberta animais mantidos em cativeiro ilegal

Polícia federal realizou a Operação Furtivas Libe, no Grande Recife, em uma investigação sobre rde que mantém esses animais de forma ilegal e pratica a venda

Agente do Ibama libertou animal (Divulgação)

Uma ação da Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE) prendeu um suspeito e libertou animais silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro ilegal, no Grande Recife.



A Operação Furtivas Libertas foi realizada em parceria com pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

Na terça (10), as equipes foram acionadas para reprimir a caça e comercialização ilegal de espécies da fauna silvestre e animais raros ou considerados ameaçados de extinção no estado.



Iniciadas em maio de 2025, as investigações, segundo a PF, identificaram uma “possível rede criminosa” especializada em capturar e vender esses animais.



Os bichos ficavam em cativeiros e criadouros não autorizados, em condições de maus-tratos.



Como foi



Doze policiais federais e quatro fiscais do Ibama cumpriram um mandado de busca e apreensão no município de São Lourenço da Mata/PE e efetuaram a prisão em flagrante de um suspeito.



No local, foram encontrados animais previstos na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção, capturados e mantidos em cativeiro sem autorização do órgão ambiental e em condições de maus-tratos.

A PF informou que os crimes investigados são caça, exposição à venda e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre e espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, maus tratos de animais e utilização de selo indevida de selo ou sinal público.

As penas máximas, somadas, podem ultrapassar oito anos de reclusão.

O nome da ação faz referência à supressão da liberdade dos animais caçados e comercializados de forma ilegal.