Jovem de 26 anos é assassinada a tiros em via pública no Agreste de Pernambuco

Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe ( Google Street View/Reprodução)

Uma mulher de 26 anos foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (10) em uma via pública localizada no Loteamento Porfílio, no município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano. A vítima, identificada como Renata Vieira da Silva, foi encontrada já sem vida, com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe, Renata foi alvo de uma emboscada. Testemunhas relataram ter ouvido os disparos, mas não souberam identificar suspeitos ou fornecer dados relevantes sobre a dinâmica do crime. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio seguem desconhecidas.

A Polícia Civil isolou o local para a realização dos trabalhos periciais. Após a perícia inicial, o corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.

Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Brejo da Madre de Deus. A Polícia apela para que quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime sejam repassadas de forma anônima à autoridade policial.