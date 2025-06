Turista é autuado em flagrante por perseguir e pegar tartaruga em Noronha

Equipe do ICMBio foi ao local do ocorrido (Foto: Divulgação/ICMBio)



Um turista foi autuado em flagrante por importunação após pegar uma tartaruga-verde com as mãos em Fernando de Noronha. Ele foi notificado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nesta terça-feira (10) e apreendido por um morador da ilha.

De acordo com o ICMBio, um vídeo enviado ao Instituto denuncia o momento em que o homem toca e persegue o animal na Praia do Porto. Ao receber a gravação, o órgão enviou uma equipe de fiscalização para o local e autuou o turista.

“O visitante foi localizado e autuado com base no artigo 90 do Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998)”, informou o ICMBio.

Segundo o Instituto, a “infração se refere à adoção de conduta em desacordo com as normas da Unidade de Conservação, infringindo o Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental (APA) de Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo, que proíbe o toque e a perseguição às tartarugas marinhas”.

O turista deverá pagar uma multa, que não teve o valor informado pelo órgão. No entanto, ela pode variar entre R$ 500 e R$ 10 mil.