Tubarão-pintado é flagrado no mar pela primeira vez na Ásia

Tubarão-pintado (cphaloscyllium pictum) foi visto no oceano na costa do Timor-Leste, sudeste asiático/foto: Reprodução/YouTube

Um grupo de cientistas conseguiu registrar, pela primeira vez, imagens ao vivo de um tubarão-pintado (cphaloscyllium pictum) no habitat animal. As imagens, de novembro de 2024, mostram o animal no oceano na costa do Timor-Leste, sudeste asiático.

Antes dos registros, o tubarão só havia sido avistado em mercados de peixes da Indonésia, quando capturados para consumo. Por habitar em águas profundas, pesquisas com mergulhadores não tiveram sucesso em encontrá-lo, o que fez os cientistas recorrerem aos pescadores.

A descoberta foi uma grata coincidência. O objetivo do estudo apoiado pela National Geographic Society, na verdade, buscava mapear as águas profundas da costa do Timor-Leste.

“Basicamente, só queríamos ver o que havia lá embaixo – o tubarão-pintado foi um bônus, mas também uma boa indicação de que ainda há muito para explorar e descobrir em Timor-Leste”, conta o autor principal do estudo, o zoólogo da Universidade de Rhode Louw Claassens, ao portal IFL Science.

Após o registro, a equipe contou com a ajuda de especialistas em peixes para identificar se o animal era mesmo um tubarão-pintado. "Identificar espécies exige uma habilidade e tanto!”, afirma Claassens. “O que pode parecer semelhante para mim e para você, pode parecer claramente diferente para um olho treinado".

É a primeira vez que pesquisadores fazem mapeamento nas profundezas do Timor-Leste. “Para um país menos desenvolvido, um dos países mais novos do mundo, isso é algo grandioso”, comenta Claassens. Segundo o grupo, o resultado é sinal de que o país africano é rico em biodiversidade marinha e pode ter muitos tesouros para explorar.

Confira as informações no Correio Braziliense.