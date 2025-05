Turista morre vítima de afogamento em Fernando de Noronha

Durante mergulho com esposa na Praia do Boldró, em Fernando de Noronha, turista paulista morreu afogado

Praia do Boldró, no Arquipélago de Fernando de Noronha (Foto: Bruno Lima/Ministério do Turismo)

Um turista de 59 anos morreu, neste domingo (25), em Fernando de Noronha. O visitante, natural de Campinas, em São Paulo, estava mergulhando com a esposa nas águas da Praia do Boldró quando se afogou.

Segundo a Administração de Noronha, através da Superintendência de Saúde, o Samu atendeu a vítima no local e a transportou para o Hospital São Lucas com apoio dos Bombeiros. O homem, porém, apresentou sinais de parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Enquanto organiza o transporte do corpo para o IML no Recife, a gestão do arquipélago afirma que está oferecendo todo apoio, inclusive psicológico, a sua companheira

Só após os procedimentos legais no IML, é que o corpo seguirá para a sua cidade de origem.