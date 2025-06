Detentos de Pernambuco participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Ao todo, 251 detentos do Presídio Rorinildo da Rocha Leão (PRRL), em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, participaram Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

A divulgação dos medalhistas está marcada para o dia 30 de junho. (Foto: Divulgação / SEAP)

Detentos do Presídio Rorinildo da Rocha Leão (PRRL), localizado em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA/2025),

Ao todo, 251 detentos realizaram as provas, que foram aplicadas no dia 16 de maio. A divulgação dos medalhistas está marcada para o dia 30 de junho.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), essa foi a primeira vez que detentos de uma unidade prisional de Pernambuco participaram dessa competição nacional.

“É mais um avanço na educação prisional do estado. Somente através de educação, trabalho e qualificação profissional que conseguiremos fazer com que as pessoas privadas de liberdade alcancem a reinserção social", afirmou o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes.

Realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA/2025) é destinada a estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, visando fomentar o conhecimento básico das áreas de astronomia e astronáutica de forma lúdica e cooperativa.

Outras competições educacionais

Os detentos do sistema prisional pernambucano também irão participar da Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ/2025). Ao todo, foram inscritos 219 apenados de cinco unidades do estado. As provas estão programadas para este mês de junho.

Segundo a SEAP, houve um aumento de mais de 200% nas inscrições na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2025, comparado ao ano anterior.

"Fizemos um calendário anual de todas as olimpíadas educacionais e repassamos aos supervisores pedagógicos das unidades prisionais para alinharem com as escolas a divulgação a fim de incentivar a participação dos estudantes privados de liberdade", explicou o gerente de Educação e Esportes da SEAP, Jorge Henrique.