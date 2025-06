Golpe do Pix: Tribunal de Justiça de Pernambuco alerta para fraude que usa dados reais de processos

Na análise por renda, o percentual dos que foram vítimas de golpes financeiros via Pix chega a 15,5% nas classes D e E, bem acima dos 9,6% da classe A, dos 6,4% na B e dos 7,4% na C. (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que tem como alvo usuários da Justiça estadual. Criminosos estão usando aplicativos de mensagens, principalmente o WhatsApp, para se passar por servidores do Judiciário e obter informações processuais e dados pessoais das vítimas, muitas vezes apresentando dados reais para ganhar confiança e, em seguida, solicitando transferências via Pix. O Tribunal reforça que essa prática é uma fraude e que não realiza qualquer contato por telefone, e-mail ou WhatsApp pedindo valores, enviando boletos ou informando situações processuais.

A modalidade criminosa tem causado preocupação, pois os golpistas usam informações reais das vítimas para enganá-las, o que dificulta a identificação imediata da tentativa de fraude. O TJPE orienta que, diante de qualquer contato suspeito, o cidadão deve evitar fornecer dados ou realizar pagamentos, e buscar confirmação com seu advogado ou diretamente nas unidades judiciais oficiais.

O Tribunal recomenda que o cidadão converse exclusivamente com seu advogado por meios de contato já conhecidos e oficiais. Além disso, há a possibilidade de verificar informações processuais por meio do aplicativo TJPE+, disponível gratuitamente na App Store e Google Play, ou por meio dos canais oficiais da seção "Fale com o TJPE" no site oficial.

Caso a tentativa de golpe seja identificada, o TJPE orienta que a pessoa registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e comunique o Tribunal, abrindo um chamado na central de serviços. É fundamental fornecer o número do processo, anexar prints das mensagens recebidas e quaisquer arquivos enviados pelos criminosos. Essas medidas auxiliam o Tribunal a rastrear a origem da fraude e a implementar ações para combater o problema.