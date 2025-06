Servidores do Recife terão salário antecipado para o dia 20

Pagamento é referente à folha do mês de junho, beneficiando 45 mil servidores ativos e inativos

Dinheiro vai para conta no dia 20 (Arquivo)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça (10), a antecipação do pagamento do salário de junho para a sexta-feira (20).

O pagamento beneficia os mais de 45 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) da administração direta e indireta do Executivo Municipal.

O dinheiro vai para as contas dez dias antes do previsto.

Historicamente, o pagamento do salário dos servidores ocorre sempre no último dia útil e, neste mês, seria no dia 30.

Segundo a prefeitura, mais de R$ 276 milhões serão injetados na economia da capital, às vésperas do São João.