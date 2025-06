Viatura da Polícia Científica é furtada dentro do DHPP, no Cordeiro

Na segunda-feira (9), outros dois veículos foram furtados dentro da sede do DHPP, que é uma das poucas unidades policiais no Grande Recife que funciona 24 horas.

Esse é o terceiro veículo furtado na sede do DHPP (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma viatura da Polícia Científica de Arcoverde foi furtada, nesta terça-feira (10), dentro da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Esse é o terceiro veículo furtado na sede do DHPP, que é uma das poucas unidades policiais no Grande Recife que funciona 24 horas.

O outro caso de furto aconteceu nesta segunda-feira (9), em dois carros que, segundo informações extraoficiais, pertencem a policiais que estavam de plantão.



Os criminosos teriam pulado o muro do local com facilidade e quebrado vidros das janelas dos carros, que foram vasculhados. Mochilas e porta-luvas foram abertos em busca de pertences.Três latas de spray de pimenta não foram localizadas depois da ação criminosa.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações de todos os casos estão em andamento e que mais detalhes serão repassados no momento oportuno.