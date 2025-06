Roda de trem do metrô pega fogo e gera atraso no ramal Jaboatão (Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (10), a roda de um trem do ramal Jaboatão, que fazia parada na estação Cavaleiro pegou fogo, causando atraso nas viagens.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar as chamas por baixo do metrô.

Ainda de acordo com as imagens, muitos passageiros desembarcaram na estação, que apresentava cortina de fumaça.

NOTA da CBTU

"Um trem ao se aproximar da estação Cavaleiro apresentou um problema de travamento da roda, como é de aço houve o atrito e uma fumaça com princípio de incêndio , chegou em Cavaleiro e e foi recolhido a oficina ao lado , logo em seguida tudo controlado e o trem foi recolhido, plataforma ficou cheia e outro trem foi liberado de Jaboatão, plataforma ficou cheia e o ramal desregulado devido a retirada do trem , ocorrência aconteceu às 06:20 horas e trem recolhido em 10 minutos, não houve paralisação do sistema , mas um atraso generalizado no ramal Jaboatão."