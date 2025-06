Os suspeitos realizavam assaltos no município de Jupi, no Agreste do Estado, e estavam organizando um ataque a um fazendeiro na zona rural da cidade

Trio de assaltantes morre em confronto com a polícia no Agreste de PE (Foto: Reprodução/Google Street View)

Três homens morreram durante confronto com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) no município de Jucati, no Agreste de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (9). O caso foi registrado na 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

Os suspeitos foram identificados como Gustavo Barros de Araújo, de 27 anos, José Maria da Silva Júnior, de 37 anos e José Almeida dos Santos Júnior, de 32 anos

Segundo informações do Núcleo de Inteligência, os suspeitos realizavam assaltos no município de Jupi, no Agreste do Estado, e estavam organizando um ataque a um fazendeiro na zona rural da cidade.

Na operação policial, o trio foi avistado em um carro Ford Ka. Ao perceberem que seriam parados, os suspeitos fugiram iniciando uma perseguição.

Os envolvidos desembarcaram na zona rural de Jucati, onde passaram a atirar contra os policiais. Houve revide, e os três foram atingidos.

Eles ainda foram socorridos e levados ao Hospital Claudina Teixeira, em Jupi, porém não resistiram aos ferimentos.

O efetivo apreendeu três revólveres na ação e os encaminharam à 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

Os corpos foram removidos do necrotério do hospital e levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que diligências seguem sendo realizadas até o esclarecimento total do ocorrido.