Vizinhos do antigo edifício Kátia Melo, em Piedade, reclamam de água suja empossada no terreno

De acordo com os moradores, uma água suja está empossando no terreno do antigo Edifício Kátia Melo, provocando o aumento na quantidade de muriçocas na região

Água suja está provocando o aumento na quantidade de muriçoca na região (Foto:Cortesia / Whatsapp)

Moradores que residem próximo ao terreno do antigo Edifício Kátia Melo, que foi demolido após parte dele desabar no início do mês de maio, no bairro de Piedade, relataram problemas com a água suja que empossa nos entulhos que permanecem no local.

Segundo os moradores, essa água suja, que se assemelha com esgoto, por causa da cor esverdeada, vem causando um aumento na quantidade de muriçoca na região.

“Depois que derrubaram o prédio, tem acumulado uma água com lama bem suja no terreno, que parece com esgoto de fossa. Essa água vem provocando um aumento na quantidade de muriçoca, relatou Mauricéia Soares, dona de casa de 51 anos, que mora próximo ao local.

“Aqui nem tinha muriçoca. Era uma vez ou outra que aparecia uma, duas. Agora tem muriçoca de manhã até à noite”, finalizou.

Esse aumento na quantidade de muriçocas vem trazendo medo para os moradores, pois essa água suja se torna criadouros para vários insetos, que podem transmitir doenças.

“Estou evitando que meu neto, que é autista, venha aqui para casa direto. Ele está vindo apenas no fim de semana, pois esse aumento de muriçoca traz um medo danado na gente. Ele está todo mordido, com bolhas na perna e tudo, disse Mauricéia Soares.

Outro problema relatado pelos moradores é que os bueiros próximo ao local estão entupidos, o que tem provocado alguns transtornos no local, principalmente em dias de chuva.

“Quando chove, o alagamento na rua piorou bastante, por causa da lama. E quando o rapaz do açougue lava a parte onde fica as carnes, a água com sangue fica todinha no meio da rua, por conta que os bueiros estão entupidos com terra e metralhas da demolição. Fica um mau cheiro horrível, destacou Mauricéia Soares.

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que nos próximos dias irá fazer uma visita técnica no local para saber o que está acontecendo de fato e que, após a visita, tomará as devidas providências para resolver o problema.