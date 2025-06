Incêndio em prédio na Encruzilhada deixa um morto e cinco feridos

O incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no Edifício residencial Manoel Costa, Zona Norte do Recife

Vídeos registrados por moradores mostram fumaça e pouco de fogo saindo de um dos apartamentos (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um homem de 48 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu o terceiro andar de edifício residencial Manoel Costa, no Bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (9).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o atendimento das seis vítimas.

"Chegando ao local, o corpo de bombeiro estava reanimando a vítima mais, a gente deu continuidade a essa manobra de reanimação sem sucesso, e ela veio ao óbito. No total a gente saiu com outras cinco vítimas, quase todas de uma mesma família, o neto, a avó e um casal e uma outra vítima, que essa não teve contato, foi removido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros", explicou o médico representante do SAMU, Marcos Cavalcanti.

A causa da morte do homem de 48 anos aconteceu em função de uma cardiorrespiratória sofrida pela inalação de muita fumaça, segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

"Dentro um incêndio em ambiente fechado, muitas vezes as queimaduras nas vias aéreas do paciente, quando ele inala, quando ele respira, ele queima toda a via aérea. Essa queimadura termina sendo mais grave do que uma queimadura em áreas externas e provocam óbito até mais rápido porque compromete a ventilação e a respiração desse paciente", finalizou o médico.

Em vídeos registrados por moradores, é possível ver muita fumaça e um pouco de fogo saindo de um dos apartamentos do prédio, que fica localizado na Rua Professor Miranda Curió, nº 113.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuo (CBMPE), o incêndio, que teve início no terceiro andar foi controlado, e apenas a fumaça que se espalhou por outros andares do imóvel. Dois cães que moravam no apartamento também morreram. Confira a nota na íntegra:

"O incêndio iniciou em um dos apartamentos do 3º andar e a fumaça se espalhou para outros andares do prédio. Cinco pessoas, entre elas um recém-nascido, foram resgatadas com vida e encaminhadas para unidades hospitalares.

Um homem de 48 anos foi encontrado pelos bombeiros em parada cardiorrespiratória e, após a tentativa de reanimação, teve a morte constatada pelo Samu. Dois cães que estavam no mesmo apartamento também morreram no local", divulgou o CBMPE.



